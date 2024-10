Eine Fortsetzung von Alien: Isolation ist in Entwicklung

Zum 10-jährigen Jubiläum von Alien: Isolation haben sich die Entwickler von Creative Assembly mit dem Publisher Sega zusammengeschlossen, um einige mit Spannung erwartete Neuigkeiten zu präsentieren, die Fans seit einem Jahrzehnt herbeisehnen. Eine Fortsetzung des Spiels, das oft als eines der herausragendsten Horrorspiele gilt, befindet sich nun in der Anfangsphase der Entwicklung. Das bedeutet, dass wir in ein paar Jahren wieder ins All reisen werden, um den Xenomorphs aus dem Weg zu gehen und dort zu schreien, wo uns niemand hört.

Wie in einem Statement auf X bestätigt, hat uns Creative Director Al Hope Folgendes mitgeteilt: "Zum 10. Jahrestag scheint es nur passend, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihre Notrufe laut und deutlich gehört haben.

"Heute freue ich mich, im Namen des Teams bestätigen zu können, dass sich eine Fortsetzung von Alien: Isolation in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Wir freuen uns darauf, Ihnen weitere Details mitzuteilen, wenn wir bereit sind."

Es sollte gesagt werden, dass diese Fortsetzung 3+ Jahre entfernt sein könnte, da es sich um eine frühe Entwicklung und nicht um die vollständige Produktion handelt. Wenn man bedenkt, wie gut der Originaltitel war, hoffen wir, dass sich das Entwicklerteam die Zeit nimmt, die es braucht, um einen Nachfolger zu entwickeln, der genauso eindringlich, beängstigend und aufregend ist wie der erste.