Eine Demo für Kusan: City of Wolves ist gerade für PC, PS5 und Xbox Series X /S erschienen

Suchen Sie nach intensiver Top-Down-Action, in die Sie sich vertiefen können? Falls ja, solltest du dir Kusan: City of Wolves anschauen, einen schnellen und spannenden Shooter, der präzises Gunplay mit schlagkräftigen Kombos kombiniert.

Das Spiel soll später in diesem Jahr an einem unbekannten Datum erscheinen und wird für den PC über Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und da dies für die kommenden Monate geplant ist, haben Publisher PQube und Entwickler CircleFromDot nun bekannt gegeben, dass eine Demo des Spiels zum Zeitpunkt des Erzählens verfügbar ist. auf allen Plattformen außer der Switch, die die Demo zu einem späteren Zeitpunkt erhält.

Diese Demo, die du im neuen Trailer unten einen Vorgeschmack bekommst, gilt als ein "fokussierter Schnitt" des größeren Spiels, bei dem Spieler die Umgebung in Stücke schlagen, Bolzen sammeln, Upgrades erwerben und in neonbeleuchteten Levels Gegner niederschießen und zerschneiden können.

Schaut euch jetzt unbedingt die Demo an und bleibt dran für weitere Informationen zum Veröffentlichungstermin des Spiels.