Ein weiteres Prequel von Game of Thrones ist in Arbeit und wird auf die Bühne gebracht

Ein weiteres Game of Thrones Prequel ist in Arbeit. Wenn Sie jedoch befürchtet haben, dass eine neue Serie versuchen könnte, Ritter der sieben Königslande als beste Thrones-Serie im Fernsehen zu verdrängen, brauchen Sie keine Sorge zu haben, denn diese Adaption steuert stattdessen auf ein völlig neues Format zu.

Auch wenn es mich ein wenig an die Red Nose Day-Parodie denken lässt, in der Chris Martin von Coldplay versucht, ein Game of Thrones Musical zusammenzustellen, ist dieses Stück seriös und wird von der Royal Shakespeare Company aufgeführt. Laut Variety hat es von George R.R. Martin den Daumen hoch bekommen, der das Drehbuch des Stücks und die dahinterstehenden Menschen gelobt hat.

"Dass mein Werk nun für die Bühne adaptiert wird, ist etwas, das ich nicht erwartet habe, aber mit großer Begeisterung und Begeisterung begrüßt habe. Theater bietet etwas Einzigartiges. Ein Ort, an dem meine und die Fantasie des Publikums sich treffen und hoffentlich etwas Magisches schaffen können", sagte er. "Für mich war das RSC die naheliegende Wahl, wenn ich darüber nachdachte, eine Game of Thrones -Geschichte auf die Bühne zu bringen. Shakespeare ist der größte Name der englischen Literatur, und seine Stücke waren eine ständige Inspirationsquelle für mich und mein Schreiben. Nicht nur das, er stand vor ähnlichen Herausforderungen, wie man einen Kampf auf die Bühne bringt, sodass wir in guter Gesellschaft sind. Es wird spannend sein, die Ereignisse dieses neuen Stücks live zu verfolgen. Duncans meisterhaftes Drehbuch ehrt die Welt vollkommen, und ich freue mich sehr auf Fans der Serie und vielleicht auch auf Menschen, die noch nie eines meiner Bücher in die Hand genommen haben, um diese neue Geschichte im Kino zu erleben."

Die Adaption stammt vom Autor Duncan Macmillan und wird von Dominic Cooke inszeniert; Martin fungiert als Schöpfer und ausführender Produzent. Das Stück spielt über ein Jahrzehnt vor der ersten Staffel von Game of Thrones und zeigt das Turnier in Harrenhal. Fans, die aufmerksam waren, wissen vielleicht, dass dies der Ort ist, an dem Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark zum ersten Mal aufeinandertreffen, wobei der Gesang der ersteren die letztere zu Tränen rührt. Es gab auch Gerüchte, dass das Turnier nur abgehalten wurde, damit Rhaegar mit den anderen Herren der Sieben Königslande darüber sprechen konnte, seinen Vater – den verrückten König – als Herrscher abzusetzen. Als Ereignis zur berühmten Robert's Rebellion werden wir sicher Täuschung, Tod und wahrscheinlich Romantik auf der Bühne sehen, wenn Game of Thrones: The Mad King Premiere feiert. Sehen Sie sich unten die Handlungsbeschreibung an:

"Ein langer Winter taut in Harrenhal auf, und der Frühling ist versprochen. Bei einem prunkvollen Bankett am Vorabend eines Turniers treffen sich die Liebenden und die Feiernden spekulieren darüber, wer antreten wird. Doch im Schatten, inmitten wachsender Unruhe über die blutrünstigen Taten des gnadenlosen verrückten Königs des Reiches, treiben Abweichler aus seinem inneren Kreis ängstlich einen verräterischen Plan voran. Weit entfernt ertönen die Trommeln der Schlacht."