Kommen eine Vampirin, eine Ziege und ein Türsteher in Valves Deadlock im neuen Update

HQ

Valves mysteriöser neuer MOBA-Shooter Deadlock zog ursprünglich viele Blicke auf sich, als er letztes Jahr in die Beta-Phase ging. Während die Spielerzahlen seitdem konstant bei 10-12.000 pro Tag liegen, sind diese Zahlen seit einem neuen Update auf dem verwunschenen Apfel wieder gestiegen. Laut SteamDB haben die Spielerzahlen zum Zeitpunkt des Schreibens einen Höchststand von beeindruckenden 28.000 erreicht.

Sechs neue Helden wurden für Deadlock enthüllt, darunter eine dämonische Ziege, ein Mann, der in ein Monster verwandelt wurde, eine Dame, die Bücher zum Leben erwecken kann, ein Herumtreiber, eine Vampirin und ein Türsteher. Diese Helden werden in den nächsten Wochen oder so eintreffen, wobei alle zwei Tage ein neuer Held freigeschaltet wird. Die erste ist Mina, die Vampirin, die mit Glaskanonen Schaden verursacht und über starke Geisterkräfte verfügt.

Ein visuelles Kartenupdate hat den verfluchten Apfel ein wenig besser aussehen lassen, wobei die Beleuchtung verbessert wurde, um die Hauptteile hervorzuheben. Weitere Kartenänderungen sind laut Valve bald auf dem Weg. Der Charakterauswahlbildschirm wurde komplett überarbeitet, mit ausgefallenen neuen Charaktergrafiken für alle im Spiel.

Und schließlich gibt es noch das Versteck. Deine eigene kleine Wohnung, in der du dich entspannen kannst, während du auf ein Spiel wartest oder einfach nur durchhängst, wenn du das Spiel betrittst. Dem Versteck können auch Freunde beitreten, was sich ein bisschen besser anfühlt, als nur eine Gasse hinunter zu starren und auf dein nächstes Spiel zu warten.