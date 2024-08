Ein Trailer zur DC-Dokumentation Kingdom Come wurde veröffentlicht

HQ

Als die Miniserie Kingdom Come 1996 von DC Comics veröffentlicht wurde, wurde sie von Kritikern und Lesern gleichermaßen mit Liebe überschüttet. Mark Waid schrieb das Drehbuch, während Alex Ross die Serie zeichnete, in der gealterte Helden wie Superman, Batman und Wonder Woman versuchen, eine Katastrophe und einen Krieg zwischen Individuen mit Kräften zu verhindern. Diesen Herbst werden wir mehr von der Arbeit hinter dem gefeierten Comic sehen, wenn die Dokumentation "The Legend of Kingdom Come" veröffentlicht wird. Ein erster Trailer zur Doku wurde nun veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.