Ein Team der Playstation-Studios scheint ein "AAA-Science-Fiction-Horror-Projekt" zu erarbeiten

HQ

Sony hat kürzlich Firesprite Studios aufgekauft, die zuvor auf freiberuflicher Basis Playstation-VR-Spiele und -Anwendungen für das Unternehmen angefertigt haben. Interessanterweise kaufte Firesprite in den darauffolgenden Tagen nach der Ankündigung selbst ein Studio, um die Zahl der eigenen MitarbeiterInnen zu erhöhen. Dieses Team heißt Fabrik und sie verraten uns ein wenig mehr darüber, woran sie (und vielleicht auch Firesprite) derzeit arbeiten.

Fabrik schreibt neue Stellen aus, um BewerberInnen zu finden, die mit dem bestehenden Team an einem "Science-Fiction-/Horrortitel mit einem Triple-A-Budget" zusammenarbeiten zu wollen. Für Interessierte ist es von Vorteil, sich mit der Unreal Engine 4 auszukennen - das ist leider schon alles, was wir wissen. Die Jobausschreibung lässt sich nicht zwingend mit Firesprite in Verbindung bringen, doch wir glauben nicht so richtig, dass Fabrik so kurz nach der Studioakquise direkt an einem eigenen Spiel (weiter-)arbeiten darf.