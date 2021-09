Sony erwirbt Entwickler von The Playroom und The Persistence

HQ

Sony wollte nicht bis zur heutigen Präsentation warten, um uns eine neue Studioakquise vorzustellen. Die First-Party-Familie der Playstation Studios hat gestern den Entwickler Firesprite begrüßt. Das Studio hat in der Vergangenheit mehrfach für Sony gearbeitet, etwa an den Anwendungen The Playroom, The Playroom VR und The Persistence.

Hermen Hulst, der Leiter der Abteilung Playstation Studios, ließ es sich nicht nehmen, die "technischen und kreativen Fähigkeiten" des Liverpooler Studios hervorheben, die "wesentlich" sein werden, um den "exzellenten Katalog exklusiver Spiele" zu erweitern, den wir von Sony erwarten. Graeme Ankers von Firesprite verspricht seinerseits, eben diese "technischen und kreativen Fähigkeiten" einzusetzen, um den "Playstation-Fans wirklich einzigartige Erlebnisse zu bieten". Wie viel Sony für das Unternehmen gezahlt hat, wurde nicht bekanntgegeben.

Quelle: Playstation-Blog.