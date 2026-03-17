Ein Switch 2-Update für Tunic ist unterwegs

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Gute Nachrichten, Tunic Fans. Wenn du das Spiel weiterhin regelmäßig eincheckst, aber inzwischen eine Nintendo Switch 2 gekauft hast und dich fragst, ob das Spiel jemals die leistungsstärkere Hardware voll ausschöpfen kann, nun ja... Das wird es!

Publisher Finji hat bestätigt, dass eine Nintendo Switch 2-Edition von Tunic in Planung ist. Es gibt keinen Zeitplan für die Ankunft dieses Projekts, da uns nur mitgeteilt wurde, dass die Entwickler "hart daran arbeiten", aber es sind dennoch vielversprechende Neuigkeiten für eines der besser aufgenommenen Indie-Spiele der letzten Zeit.

Wenn du Tunic noch nicht gespielt hast, lies unbedingt unsere Rezension zum Spiel, um festzustellen, ob es auf deiner Wunschliste stehen sollte. Wenn du The Legend of Zelda-ähnliche Erlebnisse mit Soulslike-Flair magst, solltest du es auf keinen Fall verpassen.