Ein Steam-Forscher erklärt, warum Indie-Spiele sich gerade in einem "goldenen Zeitalter" befinden

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Wenn AAA schwankt und Gamer nach einem Comeback von X-Genre oder Y verlangen, scheint Indie der richtige Weg zu sein. Dort müssen Sie sich keine Sorgen um siebenjährige Entwicklungszyklen und so große Budgets machen, dass Sie sich schlecht fühlen, wenn Sie keine 70 Dollar zum Ausgeben haben, da Sie wissen, dass Ihr fehlender Kauf zu Entlassungen führen könnte. Laut dem Steam-Forscher und Indie-Spielberater Chris Zukowski hat dies zu einem jüngeren "goldenen Zeitalter" für das Medium geführt, aus einigen wichtigen Gründen.

In einem Interview auf der GDC mit GamesRadar+ empfahl Zukowski Entwicklern, ihre Fähigkeiten durch kurze, schnelle Projekte auszubauen, die dann Aufmerksamkeit auf sie ziehen können und potenziell zu einer Finanzierung führen, die ihnen helfen kann, irgendwann das Traumprojekt zu realisieren. Gerade jetzt ist laut Zukowski eine großartige Zeit für diese Art von Entwicklung.

Er erklärte: "Es klingt nach etwas Schlechtem, aber es ist fast so, als hätte die Spielerschaft getrunken und ihre Hemmungen gesenkt. Die gesamte Spielerschaft, die diese Vampire Survivors-ähnlichen Spiele mochte, war nicht so wertend gegenüber einem Spiel. Man musste nicht so hart vermarkten und all das. Wenn man dieses Genre trifft, denkt man: 'Das ist Vampire Survivors', und die Leute sagen: 'Okay, lass mich mal probieren. Oh, das hat Spaß gemacht.' Oder auch nicht, und sie machten weiter. Wenn du darin warst, war das wirklich großartig. Aber jetzt dieses Jahr nenne ich es ein goldenes Zeitalter, dass wir nicht nur Vampire Survivors haben, sondern auch all diese anderen Genres, die dasselbe haben, bei denen die Hemmungen des gesamten Publikums gesenkt sind und sie bereit sind, mehr Arten von Spielen auszuprobieren."

Indie-Spiele sind auf dem PC am erfolgreichsten, wo Zukowski argumentiert, dass Spieler eine größere Toleranz gegenüber "Jank" haben. In den letzten 12 Monaten ist der "friendslop"-Trend entstanden, was dazu geführt hat, dass billige Spiele auf Gimmick-Basis in manchen Fällen Millionen von Exemplaren verkaufen. Auf der GDC sagte Peak-Mitentwickler Aggro Crab, dass Indie-Entwickler ein "Friendslop"-Spiel machen sollten, bevor der Trend abklingt.