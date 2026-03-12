Ein Spiel muss mit 1080p und 30fps laufen, um auf Steam Machine verifiziert zu sein, sagt Valve.

HQ

Genau wie beim Steam Deck wird Valves leistungsfähigere Heimkonsole überprüfen, welche Spiele sie auf ihrer Steam Machine-Plattform tatsächlich anbieten kann. Diese Verifikationsregeln sind die gleichen wie auf dem Steam Deck, wobei Spiele mit 1080p und 30fps laufen müssen, um verifiziert zu werden.

Auch wenn 1080p und 30fps für eine Konsole, die 6-mal stärker sein soll als ein Steam Deck, nicht nach großartiger Leistung klingt, ist dies laut PC Gamer nur die Mindestverifizierung der Steam Machine. Außerdem müssen Entwickler, die ihre Spiele auf dem GabeCube installieren wollen, nur mit den Eingabeanforderungen des Steam Decks umgehen und werden keine Ziele für Anzeigeauflösung oder Lesbarkeit erreichen, da man die Steam Machine idealerweise auf einem viel größeren Bildschirm spielt als der eines Steam Decks.

Wenn ich mir den Steam Frame anschaue, hat Valve dort keinen Verifizierungsprozess, da es hauptsächlich ein Streaming-Gerät von deinem Heim-PC ist. Wenn dein Rechner das Spiel ausführen kann, kann Steam Frame das auch schaffen, das ist die Idee. Allgemeiner hatte Valve auch einige Aspekte, auf die sich Entwickler bei der Entwicklung von SteamOS-Spielen konzentrieren sollten, nämlich Unterstützung für Offline-Modi, die Optimierung niedrigerer Spezifikationen und die Anerkennung, dass ständig mehr Controller-Nutzer zum PC kommen.