Ein Solo-Entwickler hatte genug vom Warten auf GTA VI und entschied sich daher, mit Hilfe einer KI ein eigenes Spiel zu bauen

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Ein Einzelentwickler nutzt eine KI, um seinen eigenen GTA-6-Klon zu bauen und Rockstar zum Start zu besiegen, wie Tweak Town berichtet.

Ziwen Xu ist ein 25-jähriger Gründer eines KI-Agenten-Start-ups namens Hyperecho, und er hat ein Projekt wie kein anderes. Er baut Grand Theft Auto VI allein mit Hilfe einer KI.

Das Projekt heißt GT-Caliber, läuft mit täglichen öffentlichen Updates und einem offenen GitHub-Repo, wobei KI-Agenten kontinuierlich laufen, Community-Feature-Anfragen aufnehmen und Pull Requests in Echtzeit generieren. Und wie zu erwarten, hat er keinen Verlag und kein Studiobudget.

Das Projekt ist überraschend schnell, aber auch chaotisch vorangegangen. Der Fortschritt war für neun Arbeitstage ziemlich heftig.

Vorbestellungen für Rockstars Grand Theft Auto VI beginnen am 25. Juni 2026, daher ist das Timing dieses Solo-Entwicklers interessant. Das bedeutet, dass Ziwen Xu etwa fünf Monate Zeit hat. Was auch immer am Ende passiert, es wird ein unterhaltsamer Prozess sein.