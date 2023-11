Ein Shrek-Clip aus dem Jahr 1995 ist online durchgesickert

Die Geschichte des mürrischen Sumpfogers Shrek schlug in den frühen 2000er Jahren ein wie eine Bombe und wurde zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte mit einer Reihe von Fortsetzungen und Spin-offs. Aber die Dinge hätten auch ganz anders ausgehen können, und Shrek sollte ursprünglich ein viel düstererer Film werden.

Die erste Version von Shrek, die Mitte der 90er Jahre Gestalt annahm, war deutlich Low-Budget und richtete sich an ein erwachseneres Publikum, und jetzt hat ein Clip dieses "Originals" Shrek seinen Weg ins Internet gefunden. Ihr könnt euch den Clip hier in all seiner Schrecklichkeit ansehen.