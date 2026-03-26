Ein neues Survival-Horror-Spiel für die Dreamcast angekündigt

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Viele warten gespannt auf das angebliche Resident Evil - Code: Veronica-Remake, an dem Capcom angeblich gerade arbeitet. Es war damals das beste Horrorspiel auf der Dreamcast, aber es gibt tatsächlich einen neuen Anwärter, der scheinbar auf klassischen Resident-Evil-Prinzipien basiert.

Time Extension berichtet nun, dass Philippe Nguyen, der Produzent von PixelHeart und JoshProd, etwas für die Dreamcast in Arbeit hat, und er schreibt auf X, dass das Team "mit der Entwicklung eines brandneuen 3D-Survival-Horror-Spiels begonnen hat." Dies, sagt er, wird ein Spiel mit "festen Kameras. Dunkle Atmosphäre.", und es wird "Ein Liebesbrief an die Klassiker" sein.

Die Entwicklung hat jedoch "gerade erst begonnen", sodass es wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis wir echte Lebenszeichen sehen, aber wir drücken die Daumen für ein wirklich erfolgreiches Abenteuer auf einer der besten Spielkonsolen aller Zeiten.