Ein neuer Planet der Affen-Film ist in Arbeit, wird aber die Handlung von Kingdom nicht fortsetzen

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Ein neuer Planet der Affen-Film ist bei 20th Century Fox in Entwicklung, doch er scheint ein neues Kapitel in der hochkarätigen Reihe einzuschlagen. Ein neuer Regisseur wird für den Film in The Fantastic Four: First Steps Matt Shakman engagiert, und ein Drehbuch wird von Josh Friedman geschrieben.

Deadline berichtet, dass die meisten Handlungsdetails zwar geheim gehalten werden, dies aber keine Fortsetzung von Kingdom of the Planet of the Apes sein wird. Der Film von Wes Ball aus dem Jahr 2024 schnitt bei Kritikern und dem allgemeinen Publikum recht gut ab und erzielte weltweit 397 Millionen Dollar an den Kinokassen. Allerdings scheint es, als würden wir mit diesem neuen Film neu anfangen. Wir werden weiterhin einem Planeten folgen, auf dem Affen die dominierende Spezies sind, aber wir müssen sehen, ob das ein völlig neues Universum ist oder einfach woanders angesiedelt ist.

Der Film wurde noch nicht offiziell bestätigt, noch wurde bekanntgegeben, ob er an die vorherigen Filme anknüpft, also müssen wir einfach abwarten, bis 20th Century Fox darüber spricht, wohin uns unsere Affenabenteuer als Nächstes führen.