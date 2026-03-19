Ein Mann überlebte zwei Tage ohne seine Lungen

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Chirurgen an der Northwestern University in den Vereinigten Staaten haben laut Science Daily und Tekniikan maailma etwas Bemerkenswertes geleistet. Ein 33-jähriger Mann überlebte zwei Tage ohne Lungen. Ein Forschungsartikel über diese Leistung wurde in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift namens Med veröffentlicht.

Alles begann als gewöhnliche Grippe, die sich schnell verschlimmerte: eine bakterielle Lungenentzündung. Die Infektion verursachte ein schweres akutes Atemnotsyndrom (ARDS), das seine Lunge vollständig zerstörte und zum Versagen von Herz, Nieren und anderen Organen führte.

Da seine Lungen irreversibel zerstört waren und die Infektion aktiv auf den Rest seines Körpers verbreitet wurde, lag es an einem Thoraxchirurgen, Ankit Bharat, die Entscheidung zu treffen: Beide Lungen wurden vollständig entfernt. Der Patient wurde durch ein außerkörperliches künstliches Lungensystem am Leben gehalten, das vorübergehend die Lunge des Mannes übernahm. Das Gerät versorgte das Blut mit Sauerstoff, entfernte Kohlendioxid und unterstützte die Durchblutung.

Nachdem diese Lungen entfernt worden waren, begann sich der Zustand des Patienten zu verbessern. Sein Blutdruck stabilisierte sich, andere Organe begannen sich zu erholen, und die Infektion wurde unter Kontrolle gebracht. Zwei Tage später wurde ein geeigneter Spender für neue Lungen gefunden, und eine doppelte Lungentransplantation konnte erfolgreich durchgeführt werden. Und jetzt, mehr als zwei Jahre nach der Operation, führt der Mann ein normales Leben mit funktionierenden Lungen.

Wie erwartet ist die Methode nur in hoch ausgestatteten Fachkrankenhäusern möglich – zumindest vorerst –, aber Bharat hofft, dass sich die Methode zu einer weiter verbreiteten Behandlung entwickeln wird.