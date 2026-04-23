Ein lüsternes und gewalttätiges Wesen jagt zwei jugendliche Jungen im Levitikus von Neon

In letzter Zeit wurden wir mit einer ganzen Reihe von Horrortrailern verwöhnt, die ein Kinoprogramm für die kommenden Monate zeigen, bei dem es offenbar für jeden etwas gibt. Neon macht jetzt auch wieder mit, denn die kleinere Produktionsfirma hat einen ersten Blick auf Levitikus geworfen.

Dies ist ein Horrorfilm, der zwei Teenager-Jungen begleitet, die versuchen, einer bösartigen Entität zu entkommen, die sich als die Person ausgibt, die sie am meisten begehren – und das sind zufällig jeweils einander...

Die Premiere startet bereits am 19. Juni in den Kinos, und unten können Sie den ersten Trailer zu Leviticus sehen, um einen Vorgeschmack auf die LGBTQ-Horror-Spannungen zu erhalten.