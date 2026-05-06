Ein KI-Tool ermöglicht es Nutzern, ihre Ex-Partner nachzubilden

HQ

Menschen haben unterschiedliche Wege, mit dem Gefühl umzugehen, untröstlich zu sein. Wie Dexerto berichtet, soll ein Open-Source-Tool namens Ex.skill seinen Nutzern helfen, den Trauerprozess nach dem Ende einer Beziehung zu bewältigen.

Ex.skill erstellt einen KI-Agenten basierend auf Quellen aus Textchats, Social-Media-Posts, Fotos und sogar den eigenen Erinnerungen des Nutzers an Ereignisse mit seinem vorherigen Partner. Dieser Agent kann dann mit einem Nutzer interagieren, als wäre es diese Person. Drei verschiedene Szenarien sind aufgeführt: ein lockeres Gespräch, ein nostalgischer Pfad und Emo spät in der Nacht. Diese Gespräche lesen sich wie normales Geplänkel zwischen Paaren.

Die Entwickler dieses Open-Source-Tools erwarten eindeutig irgendeine Art von Problem, da sie angeben, dass das Projekt "nur zur persönlichen Reflexion und emotionalen Heilung gedacht ist, nicht zur Belästigung, Stalking oder zur Verletzung der Privatsphäre".

Das ist nicht das Verrückteste, wofür jemand eine KI benutzt hat. Laut Dexerto heiratete in Japan eine Frau einen KI-Agenten, den sie mit ChatGPT erschaffen hatte, nachdem ihre eigentliche dreijährige Verlobung aufgelöst worden war.