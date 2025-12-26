Ein KI-Boom erhöht 2025 das Vermögen der US-Tech-Milliardäre um 500 Milliarden US-Dollar

HQ

Der KI-getriebene Börsenaufschwung in diesem Jahr hat laut Daten (laut The Guardian) mehr als eine halbe Billion Dollar zum Vermögen der führenden Tech-Milliardäre Amerikas hinzugefügt. Das kombinierte Vermögen der zehn reichsten US-Technologiegründer und -führungskräfte stieg im Jahr bis Heiligabend von 1,9 Billionen auf fast 2,5 Billionen Dollar.

Elon Musk

Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, gehörte zu den größten Gewinnern. Sein Vermögen stieg um fast 50 % auf 645 Milliarden Dollar, angetrieben von seinem Elektroautounternehmen Tesla und seinem künstlichen Intelligenz-Projekt xAI. Musk wurde im Oktober die erste Person, die ein Vermögen von über 500 Milliarden Dollar erreichte, und er könnte der erste Billionär der Welt werden, wenn Tesla seine ehrgeizigen Ziele erreicht.

Larry Page, Jeff Bezos, Jensen Huang

Google-Mitbegründer Larry Page und Amazon-Gründer Jeff Bezos verzeichneten ebenfalls enorme Zuwächse, wobei das Vermögen auf 270 Milliarden bzw. 255 Milliarden Dollar stieg. Nvidia-CEO Jensen Huang gewann 41,8 Milliarden US-Dollar und erhöhte sein Vermögen auf 159 Milliarden US-Dollar, da die Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Chips den Marktwert des Unternehmens im Oktober über 5 Billionen US-Dollar trieb.

Bernard Arnault, Amancio Ortega

Während die Technologie die Gewinne dominierte, profitierten auch andere Milliardäre. Der französische Luxuswaren-Tycoon Bernard Arnault legte 28,5 Milliarden Dollar hinzu, und Spaniens Inditex-Besitzer Amancio Ortega gewann 34,3 Milliarden Dollar – teilweise dank rekordverdächtiger Dividenden aus seinem Einzelhandelsimperium, zu dem auch Zara gehört.