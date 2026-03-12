Ein hoffnungsloser Romantiker bekommt in Blumhouse's Obsession mehr, als er erwartet hatte.

Wenn du einen Wunsch hättest, wie würdest du ihn nutzen? Für Bear, den Protagonisten von Blumhouses nächstem Horrorprojekt, wollte er immer nur seine Freundschaft mit seiner langjährigen Schwärmerei Nikki auf die nächste Stufe heben, und als er einen One-Wish-Willow-Gegenstand erhält und ihm gesagt wird, dass er einen einzigen Wunsch erfüllen kann, nutzt er die Gelegenheit, erkennt aber bald, dass es vielleicht die falsche Wahl war.

Bekannt als Obsession, zeigt dieser Film im Grunde, wie Nikki verzaubert und besessen von Bear wird, was zu einer ziemlich erschütternden Beziehung führt, in der sie nichts mehr will, als von Bear bedingungslos geliebt zu werden. Das führt dazu, dass Nikki beunruhigend unheimlich und sogar tödlich wird, da sie alles tut, um ihrem Geliebten zu gefallen.

Regie führte und schrieb Curry Barker, mit Michael Johnston und Inde Navarette in den Hauptrollen Michael Johnston und Inde Navarette als Bär und Nikki, und was die Kinopremiere von Obsession betrifft, ist der Termin auf den 15. Mai festgelegt. Unten kannst du dir den Trailer des Films ansehen, um herauszufinden, ob er etwas für dich ist.