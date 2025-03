Ein globales Konzert von Death Stranding wurde angekündigt

HQ

Gestern gab es die große Neuigkeit, dass Death Stranding 2: On the Beach im Juni auf PlayStation 5 erscheinen wird. Einer der beiden großen PS5-Exklusivtitel für dieses Kalenderjahr ist nun datiert und feststehend, was bedeutet, dass alle Augen auf Sucker Punch gerichtet sind und auf das, was das Studio für diese erwartete Fortsetzung geplant hat.

Die Death Stranding Nachrichten hörten jedoch nicht nur bei der Information über die Fortsetzung auf, sondern es wurde auch bestätigt, dass ziemlich bald eine musikalische Welttournee stattfinden wird, mit Plänen, Ende 2025 und Anfang 2026 ein Konzert in verschiedene Städte und Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt zu bringen.

Die Show ist als Death Stranding Strands of Harmony World Tour bekannt und wird in Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Soho Live erstellt. Die Messe beginnt im November und wird dann bis zum Ende der Laufzeit Ende März 2026 an 19 Orten auf der ganzen Welt zu sehen sein. Was die geplanten Veranstaltungsorte und Termine betrifft, so können Sie alle diese Informationen unten einsehen.

8. Nov 2025 - Sydney



16. November 2025 - London



22. November 2025 - Los Angeles



28. Nov 2025 - Shanghai



30. November 2025 - Bangkok



2. Dezember 2025 - Singapur



6. Dezember 2025 - Seoul



13. Dezember 2025 - Newark



15. Januar 2026 - Berlin



17. Januar 2026 - Paris



19. Januar 2026 - Mailand



4. Februar 2026 - Seattle



7. Februar 2026 - Chicago



23. Februar 2026 - Yokohama



28. Februar 2026 - Osaka



7. März 2026 - Austin



9. März 2026 - Boston



26. März 2026 - Montreal



28. März 2026 - Toronto



Bei dem Konzert werden von Ludwig Forssell komponierte Songs aufgeführt, und da der Ticketverkauf ab Mittwoch, dem 12. März, beginnt, hat Hideo Kojima ein Statement veröffentlicht, in dem er über das Konzert spricht.

"Ich freue mich sehr, dass die Musik von "Death Stranding" bei den Fans auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat und diese Welttournee Wirklichkeit werden lässt. Musik macht 80 % dessen aus, was Menschen emotional bewegt. In "Death Stranding" spielt es eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Atmosphäre des Spiels und der Evokation der Spieler. Ich hoffe, dass die Lieder, egal ob es sich um Lieder handelt, die in Momenten der Einsamkeit gespielt werden, oder solche, die ein filmisches Spektakel heraufbeschwören, ich hoffe, dass sie Ihre Herzen berühren werden."

Uns wurde gesagt, dass für den Konzertlauf Special Guests gebucht werden und dass es auch exklusives Merchandise geben wird. Beides wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

