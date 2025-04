Ein gesuchtes Huhn hakt Ziele in der Hitman II-Parodie von Wallace und Gromit ab

HQ

Was ist mit Feathers McGraw passiert, nachdem sein Plan am Ende von Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl vereitelt wurde? Wir dachten, wir müssten jahrelang auf eine Antwort von Aardman warten, aber zum Glück wird das nicht der Fall sein. Wir wissen jetzt, dass Feathers Kleinkriminalität in Lancashire gegen ein World of Assassination eintauscht.

Das ist richtig, Feathers wurde im neuesten Hitman II -Video als Ersatz für Agent 47 gesichtet. Nein, das ist keineswegs offiziell, es ist einfach eine alberne und urkomische Parodie des talentierten YouTube-Schöpfers AdventuresOfSly, der Großbritanniens meistgesuchtes Huhn auf Missionen in Paris, Mumbai, Vermont und Miami geschickt hat, um eine Liste von Aufträgen zu erhalten, die seine Exzellenz und Fähigkeit zeigen, ein Leben voller Verbrechen zu führen.

Sie können sich das unglaubliche Parodie-Video unten ansehen, um zu sehen, wie der ikonische Pinguin die Aufträge angeht, mit denen er beauftragt wurde.