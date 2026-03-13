Französischer Soldat getötet bei Drohnenangriff im Irak: Der erste europäische Soldat, der im Nahostkonflikt starb

HQ

Ein französischer Soldat ist gestorben und sechs weitere wurden nach einem iranischen Drohnenangriff im Norden des Irak verletzt, sagte Präsident Emmanuel Macron am Freitag. Die Soldaten, Teil von etwa 600 französischen Soldaten, die im Irak stationiert waren, führten im Rahmen einer internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat Anti-Terrorismus-Ausbildung durch. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem auch eine italienische Basis in der Region ins Visier genommen worden war.

Der verstorbene Offizier, identifiziert als Arnaud Frion, ist der erste europäische Soldat, der im Konflikt ums Leben kam, der Anfang dieses Monats durch US-amerikanische und israelische Luftangriffe auf den Iran ausgelöst wurde. Französische Militärbeamte bestätigten, dass der Angriff mit einer Shahed-Drohne durchgeführt wurde, und Macron bezeichnete ihn als "inakzeptabel und ungerechtfertigt" und betonte, dass die französischen Truppen ausschließlich im Irak sind, um den Terrorismus zu bekämpfen. Die von Iran unterstützte schiitische Miliz Ashab al-Kahf übernahm die Verantwortung und verwies auf die Entsendung Frankreichs Flugzeugträgers in der Region.

Frankreich, das etwa 4.000 Soldaten in Irak, Jordanien, Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dschibuti stationiert hat, hat außerdem Kriegsschiffe, darunter seine Flugzeugträgerkampfgruppe, ins Mittelmeer, das Rote Meer und möglicherweise in die Straße von Hormus in einer defensiven Haltung entsandt. Die französischen Behörden führen eine vollständige Bewertung des Angriffs durch und wägen mögliche Reaktionen in Absprache mit Verbündeten ab.