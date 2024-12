Ein "Easy Mode" für The First Berserker: Khazan befindet sich in der Testphase

HQ

Es ist sehr selten, dass Soulslikes Schwierigkeitsgrade anbieten, da die Natur der Spiele herausfordernd und schwierig ist. Viele von uns träumen im Stillen von einem einfachen Modus in Dark Souls oder Lies of P, aber das wird nicht passieren.

Neople, das Ende März nächsten Jahres The First Berserker: Khazan veröffentlicht, hat auch immer behauptet, dass es in ihrem kommenden Action-Rollenspiel keine Schwierigkeitsgrade geben wird, aber das könnte sich geändert haben.

Neople hat GamingBolt nun jedoch mitgeteilt, dass sie nach dem Feedback der Spieler die Möglichkeit eines "Easy Mode" oder vielleicht eines "Story Mode" prüfen - zumindest einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad als ursprünglich geplant. Es ist alles andere als sicher, dass dies passieren wird und wenn ja, ob es für die Veröffentlichung des Spiels Ende März nächsten Jahres fertig sein wird.

"Während wir ursprünglich gesagt haben, dass es keine Pläne für Schwierigkeitsoptionen gibt, testen wir jetzt einen Modus mit gesenktem Schwierigkeitsgrad innerhalb des Teams. Unser primäres Ziel war es, dass die Spieler sich voll und ganz auf den Charakter einlassen und mit seinen schwierigen Umständen mitfühlen. Es gab jedoch Anfragen nach Schwierigkeitsstufen." - Neople

Neople sagt auch, dass sie verschiedene Optionen testen und testen und weitere interne Tests planen, bevor sie im Spiel implementiert werden.

Am 16. Januar könnt ihr The First Berserker: Khazan selbst ausprobieren, wenn es eine kostenlose Demo gibt und die Vollversion des Spiels am 27. März 2025 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheint.