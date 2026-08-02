Ein Blizzard-Mitarbeiter wurde entlassen, weil er in World of Warcraft einen Instantkill-Cheat eingesetzt hatte

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In World of Warcraft erhalten Blizzard-Mitarbeiter den Titel Spielleiter. Einige haben Zugang zu Cheats, die sie in der Welt nutzen können, und können Server, Gilden und mehr überwachen, um sicherzustellen, dass alle fair spielen und Spaß haben. Große Macht bringt große Verantwortung mit sich, wie man so schön sagt, und ein Blizzard-Mitarbeiter hat seine Macht missbraucht, um sich durch Mythic Plus-Durchläufe voranzubringen.

Mythic Plus ist ein Endgame-Feature in World of Warcraft, in dem du und vier Freunde durch einen immer schwieriger werdenden Dungeon stürzt. Laut einem Beitrag von Blizzards Community-Manager Kaivax wurde entdeckt, dass ein Mitarbeiter seiner Gruppe einen unfairen Vorteil verschaffte, indem er einen reinen Entwicklungszauber einsetzte, mit dem man Gegner in einem Gebiet sofort töten kann.

"Unsere Werkzeuge haben bestätigt, was auch in den Diskussionen in der Gemeinde aufgetaucht ist, und wir haben den Vorfall sorgfältig untersucht. Wir können bestätigen, dass dies die Handlung eines einzelnen Blizzard-Mitarbeiters war, der gegen unseren Verhaltenskodex verstößt. Dieser Mitarbeiter ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr bei dem Unternehmen. Wir ergreifen auch Maßnahmen gegen die Spieler-Konten, die an diesem Verstoß mitschuldig waren", heißt es in der Stellungnahme im WoW-Foren.

Kaivax erklärte, dass eine kleine Anzahl von Entwicklern auf Live-Servern ausschließlich entwickelte Tools nutzen kann, um bei Bedarf dringende Korrekturen an einem Spiel vorzunehmen. Jede Nutzung eines reiner Entwicklertools wird protokolliert, um sicherzustellen, dass jede Nutzung gerechtfertigt ist. In diesem Fall ist klar, dass die Verwendung nicht gerechtfertigt war und die Integrität des Spiels verletzt wurde.