Ein Bieterkrieg hat um Christopher McQuarries Battlefield-Film begonnen

HQ

Gaming-Adaptionen sind derzeit riesig, und wenn du noch mehr Beweise brauchst, musst du dir nur anschauen, wie hungrig die Studios auf den Battlefield-Film sind. Von Regisseur Christopher McQuarrie und möglicherweise mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle sind zwei der heißesten Hollywood-Filme dabei, und fünf große Namen wollen den Film unter ihrem Banner haben.

Laut TheWrap sind diese fünf Studios Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal und Netflix. Alle diese Studios haben offenbar Angebote abgegeben, was McQuarrie sicher wie die Schönheit des Balls fühlen lässt. McQuarrie kommt von den letzten beiden Mission: Impossible-Filmen, und auch wenn die letzte Geschichte von Ethan Hunts Saga an den Kinokassen nicht so sehr beeindruckte, wie sie es hätte tun können, ist klar, dass der Regisseur große Action-Szenen meistert – etwas, wofür Battlefield bekannt ist.

Paramount bereitet gerade seinen Call of Duty-Film vor, wobei Taylor Sheridan als Autor beteiligt ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir Paramount nicht bei den Bewerbungen für den Battlefield-Film sehen werden, aber sollte die Fusion von Warner Bros. und Paramount stattfinden, könnten wir sowohl CoD als auch Battlefield unter einem Banner sehen. Verrückte Zeiten.