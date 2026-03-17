Ein bestimmter Teil der Marvel Rivals Fangemeinde wird sehr glücklich sein, wenn Black Cat und White Fox zum Kader stoßen

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Marvel Rivals Staffel 7 beginnt später in dieser Woche und dreht sich um Gestalten, die im Schatten lauern. Während Kräfte aus Nueva York von 2099 ihren Weg in die Haupt-Zeitlinie finden, herrscht Chaos in der Stadt, wobei diejenigen, die es beruhigen und ausnutzen wollen, aufeinandergeraten.

White Fox stößt als weiterer Stratege ins Spiel ein, wird am 20. März mit dem Start von Staffel 7 eingeführt, und Black Cat soll später erscheinen, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Staffel. Dem Trailer nach wirkt sie wie eine temporeiche Kämpferin, die wahrscheinlich in die Duellistenrolle passt.

Der untenstehende Trailer konzentriert sich auf Black Cat bis zu ihrem üblichen Diebstahl, wo sie White Fox trifft und mit ihm aneinandertrifft. Es gibt keinen klaren Sieger ihres Kampfes, denn das liegt an Ihnen, wenn Marvel Rivals Staffel 7 erscheint.