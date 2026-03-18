Ein beschädigter russischer LNG-Tanker treibt in libysche Gewässer, warnt Italien

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Ein beschädigter russischer Flüssiggastanker, die Arctic Metagaz, ist nach zwei Wochen im Mittelmeer in libysche Such- und Rettungsgewässer eingelaufen, so die italienischen Behörden.

Die italienische Zivilschutzbehörde warnte, dass das Hauptrisiko ein mögliches Gasleck sei, obwohl bisher keine Freisetzung festgestellt wurde. Beamte erklärten, es sei noch unklar, wie viel LNG sich noch an Bord befindet, wobei ein Teil der Fracht möglicherweise bereits verstreut sei.

Das Schiff, das von der EU mit Russlands sogenannter "Schattenflotte" verbunden ist, steht nun unter libyscher Gerichtsheit, was jede Intervention erschwert. Mehrere südeuropäische Länder haben Brüssel bereits zum Handeln aufgefordert, da sie das Risiko eines größeren Umweltunfalls anführen.