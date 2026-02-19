Eilmeldung: Christopher Judge bestätigt offenbar neues Kampfsystem im Remake der God of War-Trilogie

HQ

Manchmal entstehen Probleme, weil Synchronsprecher nicht ganz erkennen, wie "geheim" die Spieleindustrie wirklich ist. Sie sagen vielleicht etwas, von dem sie nicht erwarten, dass es Schlagzeilen macht, aber genau das passiert doch, weil Medien und Verbraucher meist so sehr im Dunkeln gelassen werden, was Spiele in Entwicklung betrifft.

Kratos' Synchronsprecher Christopher Judge soll auf einer Convention mit einem Fan gesprochen haben, wo er offenbar nicht nur bestätigt, dass der kommende God of War Trilogy Remake ein "neues Kampfsystem" bietet, sondern auch, dass wir im Sommer mehr über "was wir tun" erfahren werden.

Das bestätigt frühere Berichte, dass Cory Barlog sein Projekt diesen Sommer vorstellen wird, löst aber auch einige interessante Spekulationen darüber aus, was eigentlich mit diesen Projekten vor sich geht.

Es ist möglich, dass Judge auch an Barlogs Projekt beteiligt ist, weshalb er es als "das, was wir tun" bezeichnet - aber gleichzeitig ist es auch möglich, dass Sony Santa Monica bereit ist , das nächste Hauptspiel God of War zu enthüllen.

Abschließend sollte erwähnt werden, dass zwar Audio von Judge im Clip aufgenommen wird (der vielleicht bald offline genommen wird), wir ihn aber kaum sehen. Er sitzt an einer Meet-and-Greet-Kabine, aber die Kamera ist so weit entfernt, dass es schwer ist, es wirklich zu bestätigen. Wir gehen davon aus, dass der Clip echt ist, aber ihr solltet ihn vorerst mit Vorsicht genießen.

Du kannst es dir hier selbst ansehen (solange der Link aktiv bleibt).