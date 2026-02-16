Ehemaliger ukrainischer Energieminister beim Versuch, das Land zu verlassen, festgenommen

HQ

Die ukrainischen Anti-Korruptionsbehörden haben den ehemaligen Energieminister German Galushchenko festgenommen, als er versuchte, das Land zu verlassen, sagten Beamte im neuesten Umfeld einer großen Korruptionsuntersuchung.

Das Nationale Anti-Korruptionsbüro der Ukraine (NABU) erklärte, Ermittler hätten einen ehemaligen Minister "beim Überqueren der Staatsgrenze" im Rahmen der sogenannten Operation Midas-Untersuchung angehalten. Obwohl die Behörde ihn nicht namentlich nannte, identifizierten mehrere ukrainische Medien den Verdächtigen als Galushchenko. Berichten zufolge wurde er in einem Zug festgehalten und zur Befragung nach Kiew gebracht.

Galushchenko // Shutterstock

Galushchenko wurde im vergangenen Jahr aus der Regierung gedrängt, nachdem er in ein angebliches 100-Millionen-Dollar-Veruntreuungsschema im Zusammenhang mit dem Energiesektor verwickelt war, darunter Verträge beim staatlichen Atomkraftunternehmen Energoatom. Ermittler behaupten, Beamte hätten von Auftragnehmern Mutzahlungen von bis zu 15 % kassiert und Gelder im Ausland gewaschen. Er hat Fehlverhalten bestritten.

Der Skandal hat Druck auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgeübt, die an die Macht kam und versprach, Korruption zu bekämpfen, und kommt zu einer Zeit, in der Kiew weiterhin mit Russland im Krieg steht und eine engere Integration mit der Europäischen Union anstrebt...