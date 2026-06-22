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Ehemaliger Justizminister Südkoreas zu 25 Jahren Haft verurteilt
Park Sung-jae wurde wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Kriegsrechtsversuch gegen den Ex-Präsidenten Yoon Suk Yeol zu 25 Jahren Haft verurteilt.
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Südkoreas ehemaliger Justizminister Park Sung-jae wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, wie Reuters und YLE berichten, wie Reuters und YLE berichteten.
Der Satz bezieht sich auf Ereignisse im Dezember 2024, als Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol den Ausnahmezustand im Land ausrief, der wenige Stunden später vom Parlament aufgehoben wurde. Deshalb wurde der Ex-Präsident später zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte fest, dass er den Ausnahmezustand genutzt hatte, um das Parlament in einem politischen Streit zu lähmen.