Ehemalige Außenministerin bietet scharfsinnige Sichtweise auf das US/Iran-Abkommen

HQ

Ein Rahmen für ein umfassenderes US/Iran-Abkommen wurde geschaffen, was bedeutet, dass die Straße von Hormus offenbar geöffnet wird. Aber wie viele Politiker und Experten anmerken, scheint das getroffene Abkommen nichts zu versprechen, das nicht schon vor dem Krieg Realität war oder Teil von Obamas JCPOA-Abkommen von 2015 war.

Der ehemalige Außenminister Antony Blinken wies dies in einer Stellungnahme auf X schnell auf und sagte Folgendes:

"Der einzige "Erfolg" des Waffenstillstands ist wahrscheinlich die Wiedereröffnung der Straße von Hormus – die vor Kriegsbeginn geöffnet war. Und offenbar werden wir Iran dafür bezahlen, in Form von Ausnahmegenehmigungen für den Export iranischen Rohöls. Iran hat nun die Fähigkeit gezeigt, den Durchgang von Öl, Erdgas, Düngemitteln und anderen wichtigen Produkten zu stoppen oder zu verlangsamen, von denen so viele Teile der Welt abhängen. Zukünftig wird sie mit ziemlicher Sicherheit Wege finden, "Gebühren" für eine sichere Passage zu erheben, die helfen, das Regime zu festigen."

Er ist nicht der Erste, der darauf hinweist, aber es soll in den nächsten Monaten ein spezifischeres, umfassenderes Abkommen ausgehandelt werden, das festlegen könnte, wie Iran künftig mit der Straße von Hormus umgehen wird.