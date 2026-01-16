eFootball Fast 1 Milliarde Downloads und überschreitet weltweit 950 Millionen

HQ

eFootball auf mobile Geräte zu bringen, war eindeutig eine fantastische Entscheidung von Konami, denn nun hat das japanische Unternehmen enthüllt, dass das Sportspiel einen Monster-Meilenstein erreicht hat und sich einem einem nächsten nähert, der einem die Kinnlade herunterfallen lässt.

Derzeit wurde eFootball inzwischen satte 950 Millionen Mal heruntergeladen, was bedeutet, dass es 50 Millionen davon entfernt ist, die mythische Zahl von 1 Milliarde zu erreichen.

Um diese erstaunliche Leistung zu würdigen, feiert Konami den Moment mit einem neuen Club-Paket, das sich auf Manchester United konzentriert. Dies bietet die Startelf Spieler des Vereins, führt aber auch einige Legenden ein, wie den mit Epic bewerteten Bryan Robson (99 insgesamt), den Epic rated Peter Schmeichel (102 insgesamt) und den Big Time rated George Best (104 insgesamt), einen nordirischen Spieler, der oft als einer der besten aller Zeiten gilt.

Darüber hinaus können Spieler bis zu 1.000 eFootball Münzen gewinnen, indem sie Ingame-Events durchlaufen – alles, um weiterhin einen Meilenstein zu feiern, von dem PC- und Konsolenspiele in ihren kühnsten und absurdesten Träumen nur träumen können.