Ed Boon: "Wir verfolgen aktiv ein weiteres Mortal Kombat-Spiel"

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Es gibt glaubwürdige Beweise dafür, dass Injustice 3 in Entwicklung ist – ein Spiel, auf das Fans lange gewartet haben, da sein Vorgänger 2017 veröffentlicht wurde. Schon bevor Mortal Kombat 1 herauskam, gab es Gerüchte, dass ein neues Injustice auf dem Weg war (die beiden Franchises wechselten sich ab), aber am Ende stellte sich heraus, dass es ein neues Mortal Kombat war.

Doch obwohl sowohl Synchronsprecher als auch ein ehemaliger Mitarbeiter offenbar versehentlich durchgesickert haben, dass ein neues Injustice in Planung ist, deutet Ed Boon, Gründer und Leiter von NetherRealm Studios sowie Schöpfer beider Spieleserien, an, dass sie an mehr Mortal Kombat arbeiten. In einem Interview mit Collider sagt er:

"Wir verfolgen aktiv ein weiteres Mortal Kombat-Spiel und machen definitiv noch mehr. Es gibt viele Töpfe auf dem Herd – nicht nur mit Spielen, sondern auch mit anderen Medien und so weiter. Wir haben viele großartige Ankündigungen in Planung."

Wahrscheinlich merkt wahrscheinlich jeder, dass mit der Zeit mehr Mortal Kombat kommt, und vielleicht wird es parallel zu einem neuen Injustice entwickelt, oder vielleicht wurde die letztere Serie einfach auf Eis gelegt. Was denkst du?