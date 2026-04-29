Ed Boon teasert "hundert Easter Eggs" in Mortal Kombat 2 und eine besondere Überraschung für IMAX-Zuschauer

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Mortal Kombat ist als Videospielreihe bekannt für seine unglaublichen Easter Eggs und zusätzlichen Leckereien, von denen einige im Laufe der Jahre so beliebt wurden, dass sie zu Schlüsselteilen der größeren Handlung wurden. Ob Reptile, Noob Saibot oder etwas Nischigeres – im Laufe der Jahre gab es viele Leckereien, von denen viele in den jüngsten Realfilmen ihren Platz auf der großen Leinwand gefunden haben.

Zu diesem Zweck, da Mortal Kombat 2 ab dem 8. Mai in den Kinos startet, hatten wir kürzlich die Chance, dem Cast und den wichtigsten Kreativen hinter dem Projekt einige Fragen zu stellen, darunter Mortal Kombat-Mastermind Ed Boon und Mortal Kombat 2 -Regisseur Simon McQuoid, einschließlich der Frage, wie die Fortsetzung den vielen Easter Eggs Tribut zollt, die wir von den Spielen gewohnt sind.

Boon begann mit Folgendem: "Simon hat etwas wirklich Cleveres gemacht – ich sollte es nicht verraten, aber – wenn man die IMAX-Version des Films sieht und ein Fan der Spiele ist, wird man verrückt, wenn man sieht, was darin steckt. Doch im ganzen Film sind hundert Easter Eggs verstreut, die im Spiel enthalten sind. Ich denke, viele Leute werden den Film mehrmals sehen. Ich wette, irgendwo auf Twitter gibt es eine Liste oder so. Für mich ist das ein echter Fanservice für Leute, die Fans der Spiele sind."

McQuoid baute darauf auf auf und fügte hinzu: "Es war einfach ein ständiger Prozess, die jahrzehntelangen Lore, die Ed und seine Leute geschaffen haben, zu betrachten und das ständig zu analysieren, zu sehen, was wir nutzen konnten, und wie wir es einfließen und in den Film und die Geschichte einfügen und schichten konnten. Ich glaube, was wir versucht haben, war, Fatalities zu machen, und auch nur Easter Eggs und Kamerabewegungen, alles, was aus dem Spiel stammt, wollten wir, dass es eine emotionale Wirkung hat, wir wollten, dass es mehr bedeutet als nur "oh, das sieht cool aus". Diese Fatalities kommen an bestimmten Punkten, sehr wichtigen Handlungspunkten, und deshalb versuchen wir immer, ihnen eine Art Verstärkung zu geben, damit sie für das Publikum mehr Anklang finden."

Unten können Sie einen Trailer zu Mortal Kombat 2 sehen und bleiben Sie dran für weitere Berichterstattung über den Film, während wir dem Premierentermin näherkommen.