EA Sports WRC wird im Oktober erweitert und erhält zwei neue Rallye-Länder

Es gab kein neues Spiel für 2024, das auf der WRC-Lizenz basierte, die von britischen Codemasters verwaltet wurde. Stattdessen entschied sich Publisher EA für herunterladbare Zusatzinhalte und es ist jetzt klar, was wir an dieser Front erwarten können.

Zwei neue Rallye-Länder kommen hinzu; Polen und Lettland. Außerdem wird es fünf neue Autos geben; Ford Puma Rally1 HYBRID 24, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID 24, Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID 24, Toyota GR Yaris Rally2 und Ford Fiesta Rally3 Evo. Der DLC 2024 von EA Sports WRC wird am 8. Oktober veröffentlicht.

Lettland:

Begeben Sie sich auf ein aufregendes neues Abenteuer mit der Tet-Rallye Lettland, dem Ort, der 2024 sein WRC-Debüt feierte. Diese aufregende Ergänzung bringt frische Herausforderungen und atemberaubende Landschaften mit sich, was sie zu einem Muss für alle Enthusiasten macht. Bereiten Sie sich darauf vor, durch das dynamische Gelände zu navigieren und in die lettische Rallye-Kultur einzutauchen, denn dieser neue Ort bildet die Kulisse für unvergessliche Rennmomente. Wie bei allen Austragungsorten gibt es auch bei der Rallye Lettland mehrere Kilometer echte Straßen, 12 Einzeletappen und all die herausfordernden Gelände- und Wetterbedingungen, die man von EA SPORTS™ WRC erwartet.

Polen:

Nach einer fünfjährigen Pause kehrte die legendäre 80. Rallye Polen Orlen triumphal in den WRC-Kalender 2024 zurück. Diese historische Rallye ist bekannt für ihre rasanten Schotteretappen und ihre leidenschaftliche Fangemeinde. Mit ihrem reichen Erbe und ihren aufregenden Strecken bietet die Rallye Polen eine einzigartige und aufregende Herausforderung, auf die sowohl erfahrene als auch neue Rallye-Fans gespannt sein werden. Die Rallye Polen bietet mehrere Strecken auf über 27 einzigartigen Kilometern echter Straßen. Mit verkürzten und umgekehrten Varianten der beiden Hauptphasen rasen die Spieler durch insgesamt 12 Etappen, jede mit unterschiedlichen Wetterbedingungen, Veränderungen der Straßenoberfläche und saisonalen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Zusätzlich zu den oben genannten neuen Autos und Orten enthält das Locations & Car Content Pack über 50 Fahrzeuglackierungen sowie die entsprechenden Besatzungsmitglieder (z. B. Fahrer und Beifahrer). Diese Lackierungen für die Saison 2024 sind für alle neuen Autos verfügbar, zusammen mit mehreren bestehenden WRC2-Autos aus dem Basisspiel (wie Oliver Solbergs WRC2-Auto, siehe oben), um sie auf den neuesten Stand der aktuellen Saison zu bringen. Alle 52 Crews können im Meisterschaftsmodus als fahrbare Paarungen ausgewählt werden und erscheinen als KI-Gegner in relevanten Spielmodi wie Karriere, Momenten und Schnellspiel. Das Schauplatz- und Fahrzeuginhaltspaket kann entweder einzeln oder als Teil des EA SPORTS™ WRC 2024 Season Expansion Bundles erworben werden. Wenn du zum ersten Mal an EA SPORTS™ WRC teilnimmst, enthält EA SPORTS™ WRC 24 das Basisspiel sowie die drei Content Packs, sodass du alles in einem einzigen Kauf erhältst."