EA Sports FC 26 Schlagzeile im Mai in der PlayStation Plus-Auswahl

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Es ist fast ein neuer Monat und du weißt, was das bedeutet; mehr PlayStation Plus-Spiele! Sony hat die drei Titel vorgestellt, die im Mai als Teil des Dienstes angeboten werden, wobei diese Spiele ab dem 5. Mai verfügbar sind und die April-Reihe von Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered und Sword Art Online Fractured Daydream ersetzen.

Was die drei Spiele betrifft, die für alle PlayStation Plus-Abonnenten unabhängig von der Stufe (Premium, Extra und Essential) angeboten werden, sind EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers und Nine Sols.

Während die letzten beiden lediglich komplette Spiele sind, um deine Sammlung hinzuzufügen, enthält das erstere sogar ein EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack, das als "spezielle Zusatzberechtigung" gilt, die Spielern Zugang zu einigen Schlüsselspielern gibt, um sie im Sportprojekt auf den Weg zu bringen.

Wirst du diesen Monat eines dieser Spiele spielen?