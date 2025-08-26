EA Sports FC 26 scheint auf Switch 2 mächtig zu kämpfen

HQ

Trotz eines scheinbar unbegrenzten Marketingbudgets hat sich EA fast schon verdächtig ruhig geäußert, was die kommende Switch 2 Version von EA Sports FC 26 angeht.

Eine Zeit lang gab es sogar Unsicherheiten darüber, ob das Spiel auf Switch 2 die Current-Gen-Funktionen der PS5-, Xbox Series - und PC-Versionen verwenden würde oder ob es auf der abgespeckten Last-Gen-Version basieren würde, die für PS4 verfügbar war, Xbox One und Switch 1.

Mit so wenig Tamtam wie möglich bestätigte EA schließlich, dass die Switch 2 -Version die aktuelle Generation sein würde. Doch während sie inhaltlich und funktional gleichberechtigt sind zwischen Switch 2 und Current-Gen-Maschinen, hat EA Sports FC 26 Schwierigkeiten, auf Nintendos neuester Hardware zu funktionieren.

Am Nintendo-Stand auf der Gamescom brauchten wir nur etwa 2 bis 3 Minuten Spielzeit, um festzustellen, dass die Nintendo Switch 2 -Versionen schlechter abschneiden als ein Team, das kurz vor dem Abstieg steht.

Die Grafik sah verschwommen aus, Details wie Gesichtsanimationen wurden stark reduziert und die Details der Zuschauer und des Stadions sahen manchmal aus wie aus der Wii-Ära. Schlimmer noch, trotz einer abgespeckten grafischen Darstellung war das Gameplay alles andere als flüssig und lief mit nur 30 fps und gelegentlichen Verlangsamungen.

Der kleine Gameplay-Schnipsel, der hier enthalten ist, mag unsere Beschwerden etwas übertrieben erscheinen lassen, aber glauben Sie uns, EA Sports FC 26 sahen im angedockten Modus manchmal fast schockierend schlecht aus.

Als jemand, der der Meinung ist, dass die neueren Fußballspiele von EA tatsächlich zu reaktionsschnell und schnell sind, habe ich persönlich das langsamere und weniger reaktionsschnelle Gameplay auf Switch 2 sehr genossen. Es fühlte sich eher wie echter Fußball an, und wenn man auf einem Handheld spielt (was ich vermute, dass die meisten Switch 2 Spieler sowieso tun werden), werden die grafischen Abstufungen zweifellos viel weniger auffällig sein.

Es lohnt sich auch, im Hinterkopf zu behalten, dass FIFA, als es ursprünglich für die Nintendo Switch im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, auf einer modifizierten Version der PS3/Xbox 360-Version lief, aber als EA die Maschine in den Griff bekam, brachten sie schließlich die Switch-Version auf eine Stufe mit PS4 und Xbox One mit EA Sports FC 24.

Im Moment sagen wir jedoch einfach, dass es Raum für Verbesserungen gibt, und da das Veröffentlichungsdatum am 26. September nur noch einen Monat entfernt ist, wird EA alle Hände voll zu tun haben, um die Qualität der Switch 2 -Version sicherzustellen.