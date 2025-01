EA Sports FC 25 nahm die Trophäe für Europas meistverkauftes Spiel im Jahr 2024 mit nach Hause

HQ

Zu sagen, dass die EA Sports FC -Serie (ehemals FIFA) ein Gigant ist, ist eine Untertreibung, insbesondere in Großbritannien und Europa, wo Fußball im Wesentlichen der König des Sports ist. Die Sportsimulationsserie führt oft die Verkaufscharts an und hat sogar immense Beine, mit neuen Teilen, die mit früheren Spielen konkurrieren, wie sich in den Gesamtverkaufsrekorden für 2024 erneut bestätigt hat.

Das Analyseunternehmen Gfk Entertainment, das dafür bekannt ist, Daten über Videospiele, Musik, Filme und andere Unterhaltungsmöglichkeiten zu sammeln, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es enthüllt, dass EA Sports FC 25 das meistverkaufte Spiel in Europa war. Der Titel führte die Charts in 17 Ländern an, darunter Großbritannien, Deutschland und Frankreich, und schlug auch EA Sports FC 24 in vielen Fällen, wo der Vorgänger es immer noch schaffte, die massiven Call of Duty: Black Ops 6 in verschiedenen Ländern wie Spanien, Portugal und Italien zu übertreffen.

Um zu beweisen, wie groß der Titan EA Sports FC 25 ist, nahm es in Deutschland auch die Triple Crown für die Spitze der PS5- und Xbox-Serien, PS4- und Xbox One- und Switch-Charts mit nach Hause, wobei EA Sports FC 24 auf den Konsolen der letzten Generation den zweiten Platz belegte.

Es sollte gesagt werden, dass diese Daten ausschließlich auf physischen Verkäufen basieren, was bedeutet, dass digitale Verkäufe die Dinge auf PlayStation- und Xbox-Systemen, wo die Digitalisierung immer beliebter wird, stark durcheinanderwirbeln könnten. Betrachtet man jedoch nur diese Daten, so ist es auch erwähnenswert, dass die anderen Titanen des Jahres 2024 Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree waren, die es beide in acht bzw. fünf europäischen Ländern in die Top drei der Charts geschafft haben.