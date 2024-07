EA Sports FC 25 enthüllt Cover mit der Geschichte des Fußballs

Jetzt, da die Fußball-Europameisterschaft und die Copa América zu Ende gegangen sind, können wir bestätigen, dass es keine neuen Inhalte für das aktuelle EA Sports FC 24 geben wird. Dies bedeutet auch, dass die Aktion für die nächste jährliche Version, EA Sports FC 25, begonnen hat.

Der offizielle X/Twitter-Account des Spiels wollte die Pre-Launch-Kampagne des Spiels stilvoll starten, indem er das offizielle Cover der Ultimate Edition zeigte, das fünf Sterne in einer ganz anderen Haltung zeigt als das, was wir in früheren Titeln während der FIFA-Ära gewohnt waren.

In dem Bild, das Sie unten in hoher Auflösung sehen können, sehen wir Gianluigi Buffon (Italien), Zinedine Zidane (Frankreich), Aitana Bonmatí (Spanien) sowie David Beckham und Jude Bellingham (England): Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fußballs elegant versammelt in einem Raum voller Trophäen, sowohl Einzeltrophäen als auch aus nationalen und internationalen Wettbewerben.

Electronic Arts hat außerdem angekündigt, dass eine offizielle Enthüllung des Spiels am Mittwoch, den 17. Juli, stattfinden wird, also haltet Ausschau nach der Enthüllung von EA Sports FC 25 in den kommenden Tagen, die am September 27 auf PC, PS4, PS5, Xbox Series und Xbox One veröffentlicht werden soll.