EA Play springt in zwei Wochen auf Steam

Electronic Arts hat diese Woche beschlossen, dass ihre beiden Premium-Abonnements EA Access und Origin Access unter dem gleichen Namen zusammenlaufen sollen, den bereits die E3-Veranstaltungen des Unternehmens trugen. Neben der Umbenennung wurde mitgeteilt, dass der Dienst am 31. August auch auf Steam verfügbar werde. Nutzer erhalten keine Nachteile, wenn sie über Steam statt den Origin-Dienst zugreifen, tatsächlich dürfen sie wohl sogar mit einigen zusätzlichen Überraschungen rechnen.

Zusätzlich zum früheren Zugriff auf Spiele und Demos, exklusive Angebote und Preisnachlässe will Electronic Arts nämlich in die Fußstapfen von Ubisoft treten und in einigen Spielen besondere Herausforderungen implementieren, die Kunden mit Kostümen, Waffen und dergleichen belohnen. Das wird unter anderem am 1. Oktober zu sehen sein, wenn die Testversion von FIFA 21 von EA-Play-Mitgliedern auf Steam zur Verfügung steht. Meistert ihr diese Herausforderungen, erhaltet ihr XP-Booster für FIFA Ultimate Team und dergleichen Späßen, was natürlich einen großen Vorteil bietet, sobald das Spiel vollständig gestartet wird.