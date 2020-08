EA Access: Abo unter Deckmantel "EA Play" zusammengefasst

Wie wichtig manche Nachrichten sind, kommt häufig auf die Perspektive an und deshalb bleibt es euch hinterlassen, in welche Kategorie ihr die folgende Meldung steckt. Publisher EA hat auf ihrem letzten Investorentreffen bekanntgegeben, dass ihre Abonnement-Dienstleistungen EA Access und Origin Access am 18. August einen neuen Namen bekommen. Beide Services werden in der Zukunft unter dem Deckmantel "EA Play" zusammengefasst. Die kostspieligere Variante Origin/EA Access Premier ändert sich währenddessen zu "EA Play Pro" und die Live-Events des Unternehmens heißen dann "EA Play Live". Jetzt wissen wir das also auch.

Quelle: GamesIndustry.biz.