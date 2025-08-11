EA hat eine Dragon Age-Remaster-Trilogie gestoppt, so der Franchise-Veteran

HQ

Dragon Age ist vielleicht nicht wie eine Trilogie im gleichen Stil wie Mass Effect aufgebaut, aber wenn man bedenkt, dass es sich bei beiden Serien um ikonische BioWare-IPs handelt, scheint es seltsam, dass die eine die Remaster-Behandlung erhalten hat und die andere nicht.

In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays sprach BioWare-Veteran Mark Darrah darüber, dass es keine Remaster-Trilogie gegeben hat. "EA hat das öffentlich gesagt, sie sind irgendwie gegen Remaster. Ich weiß nicht wirklich warum, es ist seltsam, dass ein börsennotiertes Unternehmen gegen kostenloses Geld zu sein scheint, aber sie scheinen dagegen zu sein, also ist das ein Teil davon", sagte Darrah.

"Ich denke ehrlich, dass sie es tun sollten - ich glaube nicht, dass sie es tun werden - aber ich denke, sie sollten ein Remaster der ersten drei machen. Eines der Dinge, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich leise vorgeschlagen haben, war, die ersten drei Spiele rückwirkend so umzubenennen, als wären sie eine Trilogie, und sie die Champion-Trilogie zu nennen", erklärte er.

Eines der anderen Hauptprobleme war, dass Dragon Age schwieriger zu remastern sein würde als Mass Effect. Darrah sagte, dass sie sich während seiner Zeit bei BioWare damit befasst haben, aber aufgrund von Motorbeschränkungen und Budgetbeschränkungen wurde es nicht als rentabel angesehen. Mit der Resonanz auf Dragon Age: The Veilguard scheint es so, als würde EA in absehbarer Zeit kein weiteres Risiko mit dem Franchise eingehen.