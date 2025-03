EA gibt Details zum Format und zur Platzvergabe für die eChampions League 2025 bekannt

HQ

Jetzt, da die regionalen EA Sports FC Pro -Turniere zu Ende gehen, wobei die ePremier League als erste an der Reihe sind und über das Wochenende abgeschlossen werden und LaLiga FC Pro, KPN eDivisie, eLigue 1, Virtual Bundesliga (VBL) und eSerie A bis Anfang Mai stattfinden, wurden wir nun in die Pläne für die Saison 2025 eingeweiht eChampions League.

Das Turnier, das zwischen dem 16. und 28. Mai stattfinden soll, wobei die Qualifikation zunächst und das Finale am Eisbach Studios in München, Deutschland, stattfindet, wird in diesem Jahr 36 Teams umfassen, und die genaue Platzverteilung wurde jetzt bekannt gegeben.

ePremier League, VBL, eLigue 1, KPN eDivisie, eSerie A und LaLiga FC Pro erhalten jeweils vier Slots, wobei eLiga Portugal mit zwei Slots unterstützt wird. Die übrigen Regionalligen erhalten jeweils einen Platz, wobei dies die folgenden Turniere umfasst:



eFutisliiga



eEliteserien



eLiga Tschechien



ELOI



eErste Liga



Malta ePremier League



Proximus ePro Liga



Esports Eine Liga



Orange eLeague



eSuperliga



Die genaue Struktur für eChampions League sieht ein League Phase mit allen Teams vor, die zwischen dem 16. und 17. Mai stattfinden, dann ein Knockout Phase mit 24 Teams am 18. Mai und dann das Finale mit acht Teams am 28. Mai. Der Gesamtpreispool wird nicht erwähnt, aber wir wissen, dass die Tickets für das Live-Finale ab dem 3. April in den Verkauf gehen werden.