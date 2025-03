Manchester City krönt sich zum zweiten Mal in Folge zum Meister der ePreimer League

HQ

Die Saison 2024/25 ePremier League ist in den Büchern. Nach ein paar arbeitsreichen Monaten wurde ein Sieger fürEA Sports FC 25 das Turnier gekürt, und in diesem Jahr wird zum ersten Mal ein Sieger in Folge die Trophäe in die Höhe stemmen.

Manchester City hat es geschafft, seinen Titel zu verteidigen und die Trophäe ePremier League zum zweiten Mal in Folge mit nach Hause zu nehmen. Die Organisation hielt im großen Finale am Wochenende Brighton & Hove Albion zurück, wobei ihre Stars Matias "Bonanno" Bonanno und Donovan "Tekkz" Hunt Jayden Groden und Marc "Marley" Marley in den beiden Hinspielen übertrafen.

Dieses Ergebnis hat Tekkz sogar zum dreifachen ePremier League Champion und zu einem der am meisten dekorierten Stars des Esports gekrönt.

Chief Commercial Officer Will Brass sagte über das Finale derePremier League: "Dieses Wochenende war ein fantastisches Schaufenster für das Turnier, mit erstaunlichen Fähigkeiten, die gezeigt wurden. Wir haben in diesem Jahr einige unglaubliche Aktionen und Tore gesehen, vor allem in der Schlussphase, die voller Dramatik war. Wieder einmal haben Fans auf der ganzen Welt eingeschaltet, um Spieler zu sehen, die die Premier-League-Klubs in einem hart umkämpften Turnier vertreten. Unser zweiwöchiges Format, das nun schon zum zweiten Mal stattfindet, hat Spielern und Vereinen eine großartige Bühne geboten, um zu begeistern und zu unterhalten."

Die Frage ist nun, ob Manchester City (die im digitalen Fußball genauso dominant zu sein scheinen, wie sie es in letzter Zeit im realen Fußball waren...) diesen Erfolg bei den kommenden europäischen Turnieren, die für die 24/25-Kampagne geplant sind, fortsetzen kann.