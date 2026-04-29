EA-CEO Andrew Wilson spielt die Vorstellung herunter, dass KI Menschen die Jobs wegnimmt

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Fürchte es, lauf davor weg, es scheint, dass KI in der Spielebranche wirklich unvermeidlich ist. Auch wenn sie keine Spiele auf Knopfdruck generieren werden, scheint es, als würden viele Unternehmen die Technologie in irgendeiner Form übernehmen und sehen, wie sie den Arbeitsablauf unterstützen kann. Die unmittelbare Sorge ist natürlich, dass KI anfangen wird, den Menschen die Arbeitsplätze wegzunehmen. EA-CEO Andrew Wilson hat diese Sorge nicht.

Auf iicon, einer Konferenz für Videospiel-Executives, organisiert von den Leuten, die einst die E3 leiteten, wurde Wilson gefragt, wie KI bei EA eingesetzt wird (über GameFile). Wilson sagte, dass selbst wenn KI gerade viel Arbeit leistet, sie immer noch mehr Leute einstellen.

"Ich habe kürzlich einige Daten gesehen, ich glaube, jetzt wird fast alle – etwa 85 % – unserer Qualitätssicherungsarbeit mit einer Art maschinellem Lernen oder KI-gesteuertem Algorithmus durchgeführt. Doch als Unternehmen stellen wir mehr QA-Mitarbeiter ein als je zuvor", sagte Wilson. Auf die Frage, welche Art von Arbeit die KI leistet, antwortete Wilson, dass sie momentan nur rudimentäre Arbeit bewältigen kann. Es kann "die einfachen Sachen: die Box einschalten, die Box ausschalten, starten, ausschalten, sie ausschalten, abstürzen, all diese Dinge".

Wilson behauptet, dass EAs Implementierung von KI derzeit "komplett erweitert" sei. Es mag die Leute etwas wohler fühlen, wenn Technik neben ihnen arbeitet, aber wenn man sich zu sehr sichert, könnte man in der heutigen Branche Teil der neuen Entlassungsstatistik werden. Es ist schwer vorstellbar, dass sich diese KI-Situation nicht in Richtung Ersatz entwickelt, aber Wilson scheint sich im Moment nicht allzu sehr Sorgen zu machen.