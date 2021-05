E3 2021: Online-Anmeldung ab kommender Woche möglich

You're watching Werben

In Kürze umgibt uns der Medienrummel der E3 2021, die in diesem Jahr in Online-Formate aufgeteilt sein wird. Die ESA informierte interessierte Zuschauer diese Woche darüber, dass sich Nutzer ab dem 3. Juni auf der offiziellen E3-Webseite für die Veranstaltung anmelden können, um auf Livestreams, Videokonferenzen und Online-Foren zuzugreifen. Die spannenden Inhalte werdet ihr auch ohne Anmeldung sehen können (weil sie auf anderen Kanälen übertragen werden), aber um alle Funktionen des E3-Online-Portals nutzen zu können, wird eine Anmeldung unumgänglich sein. Die E3 2021 findet zwischen dem 12. und dem 15. Juni statt.