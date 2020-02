E3 2020: Bandai Namco, Nintendo, Ubisoft und Sega bestätigen Präsenz

Die Gaming-Messe E3 befindet sich derzeit in einer Übergangsphase. Im vergangenen Jahr hat sich Sony zum ersten Mal vom großen Gaming-Event verabschiedet und in diesem Jahr tun sie das ebenfalls. Electronic Arts veranstaltet üblicherweise ein paralleles Event im Vorfeld der Messe, Nintendo setzt ebenfalls auf eigene Initiativen und überträgt voraufgenommene Videoaufzeichnungen. Anfang dieser Woche gab zudem Geoff Keighley bekannt, dass er die Anfrage, ob er die Bühnenshow "E3 Coliseum" moderieren wird, abgelehnt habe, weil er nach über 25 Jahren nicht am Event teilnehmen werde.

Angesichts solcher Meldungen fragen sich viele Fans und Fachbesucher verständlicherweise, welchen Stellenwert die Messe überhaupt noch hat. Diese Angst hat die Organisatoren dazu gedrängt, eine vorläufige Auswahl der Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung zu veröffentlichen. Hier sind sie in alphabetischer Reihenfolge: Bandai Namco Amerika, Bethesda, Capcom, Nintendo, Sega, Square Enix, Take-Two, Ubisoft, Warner Bros. und Xbox.

EA wird wie gesagt mit ihrer EA Play an der E3 2020 teilnehmen, aber es gibt erneut keine Hinweise auf Activisions Pläne. Die ESA versucht das Fehlen solcher Partner mit verschiedenen Ideen auszugleichen, indem sie neue "Erfahrungsbereiche" testen und sich auf Livestreamer und deren Zuschauer fokussieren. In der öffentlichen Wahrnehmung ist gar nicht unbedingt das Ausbleiben wichtiger Partner Grund für die sinkende Bedeutung der Messe, sondern schwerwiegende Sicherheitsverletzungen im letzten Jahr und merkwürdige Geschäftspraktiken, mit denen die Veranstalter als zusätzliche Kontrollinstanz versuchen, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen.

Die E3 2020 wird vom 9. bis 11. Juni 2020 wieder im Los Angeles Convention Center stattfinden.

