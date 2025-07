Dying Light "Würde einen Kickass-Film abgeben", so der Franchise-Regisseur

HQ

Es scheint, dass es beim Entwickler Techland sicherlich ein gewisses Interesse an einer Adaption von Dying Light gibt. Das Zombie-Franchise ist schon seit einiger Zeit ein Gaming-Favorit, und mit dem jüngsten Erfolg von 28 Years Later glaubt Franchise-Direktor Tymon Smektala, dass wir uns in einer "Renaissance" der Zombie-Medien befinden könnten.

"Wir haben nicht mit Danny Boyle und dem Team hinter 28 Years Later zusammengearbeitet. Aber ich hoffe tatsächlich, dass sowohl der Film als auch unser Spiel so etwas wie die Renaissance der Zombies in der Popkultur sein werden", sagte Smektala uns, nachdem wir Dying Light: The Beast vorgestellt hatten. "Ich denke, sie waren ein bisschen ruhiger und haben nicht mehr so viel Köpfe geschrien wie früher, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass sie zurückkommen, denn ich denke, dass dies als Kontext, als Hintergrund, als Rahmen für eine Geschichte etwas wirklich sehr Kraftvolles ist."

"Wenn es um Adaptionen geht, richtig, für Dying Light, gibt es eigentlich nicht so viel zu verkünden oder nicht so viel zu besprechen." Smektala fuhr fort. "Natürlich ist das etwas, das wir erforschen, denn ich denke, dass jeder, der ein interessantes Franchise, eine interessante IP oder eine interessante Welt hat, die verfilmt werden kann. Aber ich bin mir sicher, dass Dying Light tatsächlich viele einzigartige Aspekte mit sich bringt, viele interessante Aspekte, viele Aspekte, die nur Dying Light hat, die tatsächlich einen Kickass-Film, Actionfilm oder eine Serie ausmachen würden. Und ich hoffe wirklich, dass das eines Tages in der Zukunft passieren wird."

Schaut euch unten unser vollständiges, ausführliches Interview mit Tymon Smektala an und hier unsere Vorschau auf Dying Light: Das Biest.

Dying Light: The Beast erscheint am 22. August für PS5, PC und Xbox Series X/S.