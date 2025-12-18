Dying Light: The Beast führt in Patch 1.5 die bisher intelligentsten Infizierten ein

HQ

Dying Light: The Beast habe gerade einen neuen Schwierigkeitsgrad für alle Kranken da draußen aktualisiert. Das Nightmare Experience ist ein neuer Modus, der in Patch 1.5 für Techlands neuestes Dying Light-Spiel eingeführt wurde, und er ist vollgepackt mit neuen Erfolgen, Bossen, Überlebensmechaniken und wahrscheinlich den mächtigsten Infizierten, die wir in der Geschichte der Reihe gesehen haben.

Der Alpha Volatile ist ein absolutes Biest (sogar noch mehr als Kyle Crane). Es verfolgt den Geruch des Spielers, ignoriert UV-Licht und jagt dich, als gäbe es kein Morgen. Du wirst auf der ganzen Karte gejagt, bis du eine sichere Zone erreichst oder sie irgendwie tötest. Als ob ein schrecklicher Volatile nicht schon schlimm genug wäre, können jetzt noch mehr Volatiles in der Nightmare Experience erscheinen, einige tauchen sogar tagsüber in Dark Zones auf.

Ressourcen sind im Albtraum-Erlebnis begrenzt, Hunger beeinflusst deine Ausdauer, Gesundheitsregeneration und Kampfeffizienz, und die Taschenlampe wird mit der Zeit erschöpft. Ich würde ehrlich gesagt einfach aufgeben, wenn ich Kyle Crane wäre. Lesen Sie hier die vollständigen Patch-Notizen, wenn Sie erfahren möchten, wie Ihnen diese neue Schwierigkeit sonst noch Tränen in die Augen rühren wird.