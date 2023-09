Dwight Schrute spielt einen frustrierten Versicherungsvertreter in der neuen Werbung für Armored Core VI

HQ

Rainn Wilson kehrt in dieser neuen Armored Core VI: Fires of Rubicon-Anzeige in (ein) Büro zurück, wo er Leuten, die immer wieder versuchen, anzurufen, um einen Anspruch auf ihren beschädigten Mech geltend zu machen, einige Versicherungsdetails erklären muss.

Wenn man bei Mechless Mutual arbeitet, könnte man meinen, dass es vielleicht offensichtlich war, dass Wilsons Firma keine Mechs abdecken würde, aber das hält die Leute nicht davon ab, es zu versuchen. Sogar Wilsons Oma ruft einmal an. Während des kurzen Werbespots sehen wir, wie Wilson alle möglichen Arten von Wahnsinn durchmacht, um mit frustrierenden Kunden umzugehen, und am Ende ist er an der Belastungsgrenze.

All dies wird mit etwas Gameplay von Armored Core VI: Fires of Rubicon vermischt, um dich daran zu erinnern, dass du deinen Mech wahrscheinlich oft im Spiel explodieren sehen wirst.